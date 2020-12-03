Российские миротворцы разминировали еще одну школу в Карабахе

Ученики уже вернулись за парты

В Нагорном Карабахе российские миротворцы завершили разминирование ещё одной школы Степанакерта. В четверг дети вновь вернулись за парты.

Учителя подготовили адаптированную школьную программу. Она поможет детям наверстать уроки, которые были пропущены из-за боевых действий. Перед началом занятий ученикам вручили рюкзаки с подарками.

Наши военные также оказывали помощь в ходе ремонта здания, сообщает "ТВ Центр". Они предоставляли необходимые инструменты и материалы. За время работы в Нагорном Карабахе российские инженеры разминировали более 34 гектаров территорий, проверили свыше 100 домов и социальных объектов. Обезврежено более тысячи взрывоопасных предметов.

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