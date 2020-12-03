Военнослужащих Восточного военного округа начали прививать от COVID-19

А также в Южном военном округе

Оперативный штаб представил последние данные о распространении коронавируса в России. За минувшие сутки выявили ещё 28145 новых случаев. Из больниц выписаны 29502 человека. По всей стране пациентов с ковидом помогают лечить военные врачи. Тем временем, в Вооруженных силах проходит массовая вакцинация. Отечественный препарат "Спутник V" уже получили в Североморске и Хабаровске.

На разморозку препарата по инструкции дается не больше получаса. В это время моряки фрегата "Адмирал флота Касатонов" проходят обследование, перед вакцинацией они должны быть полностью здоровы. Среди показаний – отсутствие антител к коронавирусу.

Вакцина производства центра имени Гамалеи – двухкомпонентная. Ровно через три недели экипажу введут вторую часть препарата. Всего первая партия, доставленная из Москвы в Североморск, включает 800 доз. Хранится строго в морозильной камере при температуре не выше минус 18 градусов.

Массовая вакцинация солдат и офицеров, несущих боевое дежурство, параллельно идет в Восточном и Южном военных округах. Прививаются также врачи и медсестры, которым приходится работать в "красной зоне".

"Я считаю долгом каждого гражданина нашей страны привиться от этой инфекции для того, чтобы в дальнейшем инфекция не распространялась", - говорит капитан, военнослужащий штаба Восточного военного округа Эдуард Смирнов.

Радость, которую многие просто не ценят – дышать полной грудью и не чувствовать боли. Из мобильного госпиталя в Черногорске выписано уже больше сотни пациентов. Заболевшие поступают сюда на долечивание из других медучреждений Хакасии. Обычно терапия и реабилитация под наблюдением опытных врачей и медсестер занимает около недели.

В Курганской области военные медики плечом к плечу встали со своими гражданскими коллегами – не только в поликлинике, но и детской больнице. Все привлеченные специалисты – пульмонологи, терапевты, инфекционисты – уже имеют опыт работы с пациентами, переболевшими ковидом.

Больше 40 тысяч пациентов с подозрением на ковид за минувшие сутки обследовали в Петербурге. В городе ситуация с заболеваемостью остается напряженной. С завтрашнего дня там ужесточаются ограничения - полностью запрещается работа аквапарков и океанариумов, в торговых центрах приостанавливается работа ледовых катков. Залы кинотеатров и театров смогут заполняться лишь на четверть. Но более строгие меры будут введены ближе к Новому году. С 25 по 29 декабря все кафе и рестораны будут работать лишь до 7 вечера. А начиная с 30-го числа, закроются полностью. Развлечений в январские каникулы тоже ждать не стоит: музеи, театры, концертные площадки и даже Ленинградский зоопарк не будут принимать посетителей.

Егор Киселев, "ТВ Центр".

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