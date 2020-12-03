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В США зафиксировали рекордную суточную смертность от COVID-19

11:40
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Число госпитализаций превысило сто тысяч за сутки

Эпидемиологическая ситуация в Европе складывается по-разному. В Чехии пандемия пошла на спад. Там постепенно отменяют ограничения. 3 декабря в стране вновь заработают рестораны, магазины и музеи, правда, в ограниченном режиме и при строгом соблюдении мер предосторожности. Отменяется комендантский час, передает "ТВ Центр".

Свой эффект дал и жёсткий локдаун в Австрии, с понедельника меры начнут смягчать. К Рождеству откроют даже горнолыжные склоны. А в соседней Германии улучшений нет, поэтому бары, спортзалы, театры и музеи останутся закрытыми вплоть до 10 января. О продлении карантина сообщила канцлер Ангела Меркель по итогам совещания с главами земель.

Жителям Испании и Италии тоже придётся встречать Рождество и Новый год дома. В этих странах на праздники запретят выезжать за пределы своего города или региона. Собраться за столом большой компанией тоже не получится - действуют ограничения на встречи группами.

Новые антирекорды - в США. Впервые число госпитализаций превысило сто тысяч за сутки, а умерли 2760 человек - это больше, чем пиковые показатели весны.

Всего в мире заболевших уже 64,5 миллиона.

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