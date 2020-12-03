Мероприятия проходят по всей стране

В России отмечают День Неизвестного Солдата в память о тех, кто защищал родину, но чьи имена не удалось установить. Мероприятия проходят по всей стране.

Во Владивостоке состоялось возложение цветов и венков к памятнику морякам Тихоокеанского флота, погибшим в 1945 году в боях с японскими империалистами. В церемонии приняли участие ветераны, общественные деятели и воспитанники патриотических клубов, передает "ТВ Центр".

Ко Дню Неизвестного Солдата Минобороны России опубликовало архивные документы об одной из важнейших страниц истории Великой Отечественной войны - героической обороне советского Заполярья. Раздел открывают материалы о действиях подразделений и частей 14-й армии с первых дней войны. На этом участке фронта сложилась непростая обстановка. У командования не было точных данных о количестве сил противника и его подготовке.

Гитлеровцы стремительно прорывались к Мурманску. Они применяли тяжелую артиллерию, бомбардировки и обходные маневры. Но город выстоял. После ожесточённых боёв в конце сентября 1941 года врага удалось отбросить.

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