Трамп намекнул на возвращение в 2024 году

Победу Джо Байдена на выборах действующий президент США так и не признал

Дональд Трамп вновь попытался убедить американцев в том, что он настоящий победитель на выборах. Сегодня, впервые за долгое время, президент выступил с большим обращением к нации. Глава Белого Дома в очередной раз обвинил демократов в махинациях в ходе голосования и призвал продолжать пересчёт голосов.

Официальная обстановка, строгий антураж. Максимально аккуратно одетый и причесанный Дональд Трамп. Это первое за последний месяц видеообращение к нации. После выборов президента видели, в основном, на поле гольф-клуба или стремительно передвигающимся от своего вертолета к Белому дому. Общения с прессой и сторонниками он явно избегал. И только лишь на прошлой неделе решился пообщаться с журналистами единственного лояльного к нему канала Fox News по телефону. И вот он созрел до полномасштабного обращения. Сам Трамп назвал эту речь "возможно, самой важной из всех, что когда-либо произносил".

"Я хочу представить обновленную информацию о продолжающихся усилиях моей команды по разоблачению грандиозного мошенничества и нарушений. Раньше у нас было то, что называли днем выборов. Теперь у нас дни, недели и месяцы выборов, и много всего плохого произошло за этот нелепый период", - уверен Трамп.

Целых 46 минут - именно столько длилось видеообращение - Дональд Трамп вновь и вновь повторял, то, что уже говорил и раньше. Использование процедуры голосования по почте позволило демократам напечатать и разослать десятки миллионов бюллетеней практически без гарантий защиты. Например, даже тем избирателям, которые вообще не имеют права голоса. Умершим или иностранцам.

"Многие американцы будут шокированы, узнав, что ни один штат не проверяет гражданство перед голосованием. Это национальный позор. И это все не только о моей кампании. Это все о восстановлении веры и доверия в наши выборы", - сказал президент.

В своей речь Трамп сделал акцент на том, что это не только у него украли победу. У всех американцев.

"Некоторые говорят, вау, доказательства неоспоримы, но все зашло уже слишком далеко и уже слишком поздно. И что, мы позволим себе принять президента, избранного мошенническим путем? В итоге я готов признать любые точные результаты. Надеюсь, что Байден тоже. Есть десятки тысяч голосов, способные изменить итоги голосования в штатах", - полагает американский лидер.

С пересчетом голосов президенту пока не везет. Спорные штаты один за другим подтверждают и сертифицируют победу Байдена. В судебные инстанции было подано около 30 исков по всей стране. Они тоже не поддерживают хозяина Белого дома. Да и генпрокурор Уильям Барр сообщил, что Минюст и ФБР пока не выявили масштабных фальсификаций. На что Трамп заявил, что силовики и спецслужбы тоже играют на поле демократов. И обиженно припомнил, какие ресурсы, в свое время, были брошены против него после победы в 2016 году. Тот самый российский след.

"Россия, Россия, Россия! Мистификация импичмента и еще много чего другого. Спецпрокурор Роберт Мюллер потратил 48 миллионов долларов американских налогоплательщиков на расследование против меня", - напомнил Трамп.

У Трампа еще есть небольшая надежда оспорить результаты выборов в Верховном суде США. Или убедить коллегию выборщиков 14 декабря отдать победу ему. Но это скорее соломинка для так и не осушившего вашингтонское болото 45-го президента США. И стремительно тонущего в нем. Впрочем, эксперты не исключают, что фамилия Трамп еще всплывет в большой американской политике. Спустя четыре года. О своих президентских амбициях может заявить как сам Дональд. Так и его дочь Иванка.

"Это были потрясающие четыре года. Мы стараемся устроить ещё четыре года, в противном случае - увидимся через четыре года", - цитирует Трампа издание Politico. В ноябре другое СМИ - Axios - со ссылкой на источники сообщало, что Трамп рассматривает возможность баллотироваться в президенты страны в 2024 году.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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