Президент Пушкинского музея скончалась 1 декабря на 99-м году жизни

В Москве прощаются с Ириной Антоновой, президентом Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Из-за пандемии церемония проходит в закрытом формате, сообщает "ТВ Центр".

Академик, доктор наук, блестящий директор. Имя Ирины Александровны прочно закрепилось в истории мирового искусства. Всю жизнь она способствовала укреплению культурных связей России с зарубежными странами. Именно Ирина Антонова организовала крупнейшие международные выставки, в том числе "Москва-Париж". Именно она привезла в нашу страну лучшие работы Пикассо, Матисса, Сезанна и других известных художников.

Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни 30 ноября. Причиной смерти президента Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина стала новая коронавирусная инфекция в сочетании с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище.

Видео: Ирина Антонова в передаче "Мой герой"

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