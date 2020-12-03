Причиной смерти экс-президента Франции стали последствия коронавируса

Валери Жискар д'Эстен умер на 95-м году жизни

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался на 95-м году жизни. Причиной смерти стали последствия коронавируса, передает Europe 1 со ссылкой на фонд имени д'Эстена. Похороны пройдут при участии ограниченного круга лиц.

Соболезнования в связи со смертью политика ранее выразили действующий и бывшие президенты Франции Эммануэль Макрон, Николя Саркози и Франсуа Олланд.

Осенью д'Эстена дважды госпитализировали в больницу. 20 ноября врачи выписали его домой.

Весной 2015 года в разгар антироссийской кампании западных стран Жискар д'Эстен побывал с визитом в Москве, подчеркнув, что санкции против России "не отвечают интересам Европы и противоречат международному праву". Крым, напоминал политик, стал принадлежать России еще несколько веков назад.

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