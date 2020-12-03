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Глава Минюста рассказал об объявленной России войне

10:38
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Юридической войне

России объявлена юридическая война. Так считает глава министерства юстиции Константин Чуйченко. Сложившуюся обстановку он назвал "очень непростой и тяжелой".

"России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос о защите прав за рубежом (цитата по ТАСС).

Самым большим делом против России в иностранных судах Чуйченко назвал дело бывших акционеров ЮКОСа о взыскании более 50 млрд долларов.

Чиновники регулярно заявляют о ведении юридической войны против России. Аналогичное заявление в мае прошлого года делал предыдущий министр юстиции Александр Коновалов.

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