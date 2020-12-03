В России решили открыть институт искусственного интеллекта

Там будут работать отечественные и иностранные ученые

Глава Сбербанка Герман Греф объявил о скором открытии в России первого института по изучению искусственного интеллекта.

"Основная миссия института - обеспечить междисциплинарный подход к исследованиям для создания общего искусственного интеллекта", - сказал Герман Греф на онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), которая посвящена развитию искусственного интеллекта в мире.

По словам Грефа, в институте будут работать ведущие отечественные и мировые ученые.

Напомним, в начале этого года президент Владимир Путин заявил, что Россия может достичь такого же прорыва в сфере искусственного интеллекта, как и в оборонной промышленности.

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