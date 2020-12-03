Жителей Лос-Анджелеса разогнали по домам из-за коронавируса

Власти города опасаются, что система здравоохранения не выдержит нагрузки

Власти Лос-Анджелеса объявили о введении обязательной домашней изоляции для всех жителей города в связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сказано в постановлении, в котором также перечислены многочисленные исключения из предписанного.

В документе отмечается, что "город сейчас близок к сокрушительному переломному моменту", после прохождения которого система здравоохранения не сможет оказывать помощь всем, кто нуждается в госпитализации. "Эти печальные факты о распространении COVID-19 в нашем городе означают, что мы должны восстановить некоторые из более строгих ограничений, которые вводились весной", - отметил в постановлении мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

"Все лица, проживающие в Лос-Анджелесе, обязаны оставаться дома", - сказано в новом приказе. Бездомным власти города предоставят временное укрытие для самоизоляции. Покидать место проживания разрешается лишь в случае необходимости.

Что касается компаний и предприятий, требующих личного присутствия сотрудников и не подпадающих под исключения, им велено приостановить работу.

Продолжить деятельность разрешено медучреждениям, продовольственным магазинам, заправкам, автомастерским, финансовым учреждениям и многим другим. Граждане могут пользоваться их услугами по мере необходимости и при условии обязательного соблюдения эпидемиологических мер. Нарушение установленных правил может повлечь за собой штраф и даже тюремное заключение, передает РИА Новости.

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