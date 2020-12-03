ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шепелев потерял смартфон в океане и записал смешное видео

11:27
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Он нелестно отозвался о своих блогерских способностях

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в Instagram забавное видео, на котором он теряет смартфон в океане. 
"Спасибо за это счастье": Шепелев показал пляжное фото

На днях шоумен улетел в теплые края. Куда именно, он не уточнил. Судя по фото и видео, звезда отдыхает на Мальдивах.   

3 декабря Шепелев хотел снять видео под водой, но потерял смартфон. Он около 10 минут пролежал на дне океана с включенной камерой. Телеведущий, кажется, почти отчаялся его найти. Когда удача ему все-таки улыбнулась, он вынырнул из воды и закричал кому-то на берегу: "Я нашел его!" А потом - донельзя радостный, будто обнаружил клад с сокровищами, - сказал в камеру: "Дурак!" 

"История про то, как дебил-блогер снимал подводный контент", - подписал ролик Дмитрий Шепелев. 

Дмитрий Шепелев не рассказал, с кем он отдыхает за границей. Возможно с возлюбленной - дизайнером Екатериной Тулуповой. Не исключено также, что они взяли с собой детей. Шепелев, напомним, воспитывает сына от покойной певицы Жанны Фриске. У Тулуповой есть дочь от предыдущих отношений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.