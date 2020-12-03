Шепелев потерял смартфон в океане и записал смешное видео

Он нелестно отозвался о своих блогерских способностях

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в Instagram забавное видео, на котором он теряет смартфон в океане.

На днях шоумен улетел в теплые края. Куда именно, он не уточнил. Судя по фото и видео, звезда отдыхает на Мальдивах.

3 декабря Шепелев хотел снять видео под водой, но потерял смартфон. Он около 10 минут пролежал на дне океана с включенной камерой. Телеведущий, кажется, почти отчаялся его найти. Когда удача ему все-таки улыбнулась, он вынырнул из воды и закричал кому-то на берегу: "Я нашел его!" А потом - донельзя радостный, будто обнаружил клад с сокровищами, - сказал в камеру: "Дурак!"

"История про то, как дебил-блогер снимал подводный контент", - подписал ролик Дмитрий Шепелев.

Дмитрий Шепелев не рассказал, с кем он отдыхает за границей. Возможно с возлюбленной - дизайнером Екатериной Тулуповой. Не исключено также, что они взяли с собой детей. Шепелев, напомним, воспитывает сына от покойной певицы Жанны Фриске. У Тулуповой есть дочь от предыдущих отношений.

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