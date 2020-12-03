Обама согласился привиться от COVID-19, чтобы переубедить скептиков

Экс-президент США признал, что не все доверяют вакцине

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама сообщил, что готов публично привиться вакциной от коронавируса, если это поможет людям преодолеть сомнения и страх перед новым препаратом.

"В конечном итоге, я могу показать это по ТВ или снять на камеру, чтобы люди знали, что я доверяю науке", - заявил бывший американский лидер.

Он подчеркнул, что полностью доверяет американским ученым, в том числе главному инфекционисту США Энтони Фаучи.

"Если Энтони Фаучи скажет мне, что эта вакцина безопасна и что я могу привиться… я обязательно ее сделаю", - подчеркнул Обама.

Он добавил, что есть множество скептиков, которые ставят под сомнение безопасность и эффективность прививок, но именно массовая вакцинация в свое время помогла практически полностью побороть полиомиелит, оспу и корь, передает SiriusXM.

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