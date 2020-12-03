ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актриса Нина Акимова умерла при странных обстоятельствах

12:01
  • четверг
  • 03 декабря 2020

На ее лице зафиксировали травмы

2 декабря скончалась актриса Нина Акимова (Вильвовская), которая почти 40 лет проработала в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). 
Актер Борис Плотников умер из-за коронавируса

"Наши соболезнования родным и близким. Светлая память!" - говорится на сайте театра. Она до последних дней своей жизни выходила на сцену, играя миссис Тэтчер в спектакле "Приключения Тома Сойера". 

МК пишет, что тело актрисы нашли в ее квартире на Мосфильмовской улице в Москве. На лбу покойной обнаружили ссадину, в области глаза - гематомы. Судмедэкспертиза установит причину ее смерти. 

По данным издания, в августе Акимова попала в больницу. Ее якобы избил кто-то из родных. В ноябре актриса некоторое время не выходила на связь, из-за чего директор РАМТа Софья Апфельбаум обратилась в полицию. 

Нина Акимова окончила Театральное училище им. Щепкина. На работу в РАМТ она устроилась в 1983 году. Актриса снялась в таких фильмах, как "Метель", "Дубравка", "Сердце матери" и так далее. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Нина Акимова
Нина Акимова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.