Актриса Нина Акимова умерла при странных обстоятельствах

На ее лице зафиксировали травмы

2 декабря скончалась актриса Нина Акимова (Вильвовская), которая почти 40 лет проработала в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

"Наши соболезнования родным и близким. Светлая память!" - говорится на сайте театра. Она до последних дней своей жизни выходила на сцену, играя миссис Тэтчер в спектакле "Приключения Тома Сойера".

МК пишет, что тело актрисы нашли в ее квартире на Мосфильмовской улице в Москве. На лбу покойной обнаружили ссадину, в области глаза - гематомы. Судмедэкспертиза установит причину ее смерти.

По данным издания, в августе Акимова попала в больницу. Ее якобы избил кто-то из родных. В ноябре актриса некоторое время не выходила на связь, из-за чего директор РАМТа Софья Апфельбаум обратилась в полицию.

Нина Акимова окончила Театральное училище им. Щепкина. На работу в РАМТ она устроилась в 1983 году. Актриса снялась в таких фильмах, как "Метель", "Дубравка", "Сердце матери" и так далее.

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