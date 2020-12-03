Ляйсан Утяшева призналась в наличии нереализованных спортивных амбиций

Спортсменка не смогла достичь желаемого и впала в депрессию

Ляйсан Утяшева рассказала, до чего доводят несбывшиеся мечты. Гимнастка с юных лет грезила олимпийской медалью, но так и не смогла достичь долгожданной цели.

По словам Утяшевой, с детства она мечтала стать олимпийской чемпионкой и ради этого ограничивала себя во всем, начиная с вкусной еды и прогулок с друзьями и заканчивая отдыхом с родителями. Чтобы мысленно приблизить себя к цели, гимнастка даже сделала "доску визуализации" и регулярно представляла себя на пьедестале с медалью.

Но достичь желаемого не удалось. Несбывшиеся надежды загнали гимнастку в глубокую депрессию, после чего она перестала ставить перед собой невыполнимые цели.

"Мне было на тот момент 18 лет. С тех пор я свободна от груза своих желаний и мечт, дышу полной грудью. Ставлю цели и молюсь о благополучии в доме и здоровье, люблю жизнь, своих людей и не жду никаких подарков от Деда Мороза, "лишь потому что я так захотела"… Теперь ставлю для себя реальные цели, заранее оценивая, что в моих силах сделать для достижения желаемого, пишу план и стараюсь идти по нему!" - поделилась спортсменка.

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