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На почте Деда Мороза назвали самые популярные просьбы от детей

12:50
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Волшебнику присылают до тысячи писем в день

Представитель почты Деда Мороза рассказала, что чаще всего дети просят на Новый год смартфоны, игрушки и конструкторы, а также крупную технику, в том числе ноутбуки, планшеты, гироскутеры и квадрокоптеры. 
Названы самые желанные подарки россиян на Новый год

Дети также мечтают получить от Деда Мороза пижаму в форме единорога, машинку на пульте управления и акулу из ИКЕА. "Причем дети просят именно эту акулу, а не просто мягкую игрушку", - сообщила "Известиям" руководитель почтового отделения Деда Мороза в Великом Устюге Наталья Медведкова. 

Бывают и нестандартные послания. Например, одна девочка попросила на Новый год книгу по фармакогнозии (наука, изучающая лекарственные растения) и попросила Деда Мороза расширить ее знания в этой области. 

По словам Натальи Медведковой, письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые. Треть из них - пенсионеры, которым хочется выговориться. Они просят материальной помощи, здоровья и счастья, а иногда жалуются на чиновников. 

"Когда человек пишет письмо - неважно, вымышленному персонажу или реальному, - он структурирует свои мысли и желания. Взрослый человек, по сути, пишет письмо самому себе, очерчивает вектор движения на будущее. А у детей появляется надежда на то, что их услышат, что их мечта исполнится. Они развивают навык просить и принимать подарки", - объяснила Наталья Медведкова.  

В ноябре граждане отправили Деду Морозу 23 тысячи писем, в том числе 89 электронных. Сейчас на почту волшебника приходит от пятисот до тысячи посланий в день. 

"В этом году, я думаю, мы перешагнем рубеж в 4 млн писем, которые были зарегистрированы на почте Деда Мороза за все время, потому что рассчитываем на всплеск праздничных посланий из-за ограничений по коронавирусу", - сказала Наталья Медведкова.

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