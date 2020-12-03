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Туристов просят не приезжать в Петербург на Новый год

12:41
  • четверг
  • 03 декабря 2020

К гостям города обратился вице-губернатор Евгений Елин

Власти Санкт-Петербурга объяснили ужесточение коронавирусных ограничений на Новый год в городе. В частности, новые меры связаны со скандальным концертом рэпера Басты в Ледовом дворце.

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"Даже угроза провести праздники на больничной койке не остановила наших жителей от того, чтобы получить удовольствие от выступления крупной величины, песенника-декламатора. Мы это называем "Уроки Басты": мы вынуждены извлечь непосредственные уроки и снизить риски заражения при проведении крупных мероприятий", - заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Власти города вынуждены снизить туристическую привлекательность ради спасения жизней людей. Самих петербуржцев они призывают отметить праздник дома, в кругу семьи.

"Давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье (местных) жителей. Не надо в этом году к нам приезжать", - сказал Елин в ходе онлайн-брифинга (цитата по "Интерфаксу").

Ранее стало известно, что в Петербурге с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января они смогут принимать посетителей только 6:00 до 19:00.

Кроме этого, с пятницы, 4 декабря, ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек. Закрываются аквапарки и океанариумы.

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