Рост тарифов ЖКХ в Москве с 1 июля не превысит 4,6%

Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о предельном росте тарифов на коммунальные услуги
Рост тарифов на ЖКХ в Москве с 1 июля 2021 года составит не более 4,6%. Это следует из распоряжения мэра столицы Сергея Собянина о предельном росте тарифов на коммунальные услуги. Документ опубликован на сайте мэрии.
Как отмечает АГН "Москва", таким образом Собянин сохранил тарифы ЖКХ в столице на текущем уровне до июля 2021 года.
Согласно документу, с 1 января по 30 июня 2019 года предельный рост тарифов на коммунальные услуги составил 1,7%, с 1 июля по 31 декабря 2019 года - 4,8%.
С 1 января по 30 июня 2020 года показатель был 0%, а с 1 июля по 31 декабря 2020 года составил 5%.
Предельный рост тарифов с 1 января по 30 июня 2021 года составит 0%, а с 1 июля по 31 декабря 2021 года - не более 4,6%.
Ранее в мэрии сообщили, что рост тарифов на услуги ЖКХ для населения с 1 января 2021 года будет ниже инфляции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"