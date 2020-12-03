Рост тарифов ЖКХ в Москве с 1 июля не превысит 4,6%

Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о предельном росте тарифов на коммунальные услуги

Рост тарифов на ЖКХ в Москве с 1 июля 2021 года составит не более 4,6%. Это следует из распоряжения мэра столицы Сергея Собянина о предельном росте тарифов на коммунальные услуги. Документ опубликован на сайте мэрии.

Как отмечает АГН "Москва", таким образом Собянин сохранил тарифы ЖКХ в столице на текущем уровне до июля 2021 года.

Согласно документу, с 1 января по 30 июня 2019 года предельный рост тарифов на коммунальные услуги составил 1,7%, с 1 июля по 31 декабря 2019 года - 4,8%.

С 1 января по 30 июня 2020 года показатель был 0%, а с 1 июля по 31 декабря 2020 года составил 5%.

Предельный рост тарифов с 1 января по 30 июня 2021 года составит 0%, а с 1 июля по 31 декабря 2021 года - не более 4,6%.

Ранее в мэрии сообщили, что рост тарифов на услуги ЖКХ для населения с 1 января 2021 года будет ниже инфляции.

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