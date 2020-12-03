Макаревич порассуждал о своей смерти

Старость его особо не беспокоит

Андрей Макаревич рассказал, что хотел бы умереть быстро и без мучений. По его словам, остальное значения не имеет.

Музыкант заявил, что его абсолютно не беспокоит, будут ли о нем вспоминать после смерти. Он подчеркнул, что не задумывается о старости, потому что у него попросту нет на это времени.

"Я думаю о конкретных вещах. Как мы будем играть в Одессе, какая будет программа, сколько дел в Москве... Вот об этом я думаю", - поделился 66-летний рокер.

Он добавил, что с возрастом время действительно начинает идти быстрее. Макаревич даже дал этому математическое объяснение. Когда ребенку пять лет, год для него — одна пятая жизни, а когда человеку 65 лет, для него год – это всего лишь небольшая часть этого возраста, рассудил артист.

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