Собянин объявил о начале вакцинации от коронавируса в Москве

Прививочные пункты откроются уже 5 декабря

Сергей Собянин объявил о старте в Москве вакцинации от коронавируса. Запись на прививку откроется уже 4 декабря.

Прививочные пункты заработают в субботу, 5 декабря. Первыми вакцину смогут получить работники учреждений образования и здравоохранения, а также сотрудники городских социальных служб. По мере поступления вакцины список будет расширяться.

"В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение", - написал Сергей Собянин на своем сайте.

Накануне Владимир Путин поручил уже на следующей неделе начать в стране массовую вакцинацию от коронавируса. Первыми прививку получат врачи и учителя. По словам президента, в ближайшие дни в стране будет произведено два миллиона доз вакцины.

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