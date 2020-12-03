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Собянин объявил о начале вакцинации от коронавируса в Москве

13:17
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Прививочные пункты откроются уже 5 декабря

Сергей Собянин объявил о старте в Москве вакцинации от коронавируса. Запись на прививку откроется уже 4 декабря.

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Прививочные пункты заработают в субботу, 5 декабря. Первыми вакцину смогут получить работники учреждений образования и здравоохранения, а также сотрудники городских социальных служб. По мере поступления вакцины список будет расширяться.

"В Москве создана вся  технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение", - написал Сергей Собянин на своем сайте.

Накануне Владимир Путин поручил уже на следующей неделе начать в стране массовую вакцинацию от коронавируса. Первыми прививку получат врачи и учителя. По словам президента, в ближайшие дни в стране будет произведено два миллиона доз вакцины.

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