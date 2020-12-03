"У меня все упало внутри": сын удивил молодую жену Петросяна

Она едва не заплакала на глазах малыша

Татьяна Брухунова, 31-летняя жена юмориста Евгения Петросяна, похвасталась успехами сына, который произнес свое первое слово в шесть месяцев.

Брухунова играла с маленьких Ваганом на диване. Вдруг малыш посмотрел на нее с серьезным видом и сказал: "Мама". Жена Петросяна едва не заплакала от удивления и умиления. "У меня все упало внутри. Это было очень трогательно", - сказала она, общаясь с подписчиками в Instagram.

Сейчас 8-месячный сын Петросяна и Брухуновой говорит "мама" и "папа". Он показывает рукой направление, когда хочет куда-то пойти. "Как Наполеон", - говорит Брухунова. По ее словам, малыш любит ходить на ходунках, ему нравится свободно передвигаться по квартире.

В разговоре с поклонниками Татьяна Брухунова призналась, что не избавилась от последствий перенесенного коронавируса. На восьмой день болезни у нее пропали обоняние и вкус. Обоняние до сих пор не до конца восстановилось. Петросян и Брухунова заболели вместе, но юмориста решили на всякий случай отправить в больницу, чтобы он находился под наблюдением врачей.

Напомним, что о романе Петросяна и его молодой помощницы стало известно в 2018 году, когда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, Петросян и Брухунова поженились в 2019 году. В сентябре этого года народный артист РСФСР впервые показал своего сына, который родился в марте.

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