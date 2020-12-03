В крови погибшей на стриме блогера Reeflay девушки нашли наркотики

К самому блогеру тоже есть вопросы

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти девушки в частном доме в подмосковном Раменском. Она умерла накануне фактически в прямом эфире своего друга-блогера. Мужчина не остановил стрим, даже когда приехали медики. Очевидцы утверждают, что погибшая просто замерзла.

Пьяные разборки, оскорбления – все это только подогревает интерес. Но цель стрима – заработать деньги, которые зрители платят за выполнения заданий. На этот раз целью пользователей стала эта девушка с розовыми волосами, в интернете она хотела, чтоб ее называли Валентина Гениальная. То ли по просьбам подписчиков, то ли просто так на видео друзья брызгают девушке в лице перцовым баллончиком. В какой-то момент Валя уже молила о помощи. Но пьяные парни и девчонки так увлеклись процессом, что этого даже не поняли. Вдруг хозяин квартиры - Стас Решетников, больше известный, как стример Рифлей – решил выгнать девушку на мороз. О том, что происходило уже за дверью дома, видели соседи.

"Он её выгонял, она стояла голая, в трусах и лифчике, визжала, он её выталкивал на улицу, и потом, когда он увидел нас, он её затолкнул назад", - рассказывает соседка Светлана.

Светлана с мужем собирали ребенка в детский сад, а когда вернулись, было уже тихо. В этот момент компания разошлась по домам, а хозяин пытался привести в чувства последнюю гостью. Парень даже пытался сделать ей искусственное дыхание. Но было поздно, к этому моменту Валентина была уже мертва. Но ReeFlay продолжает снимать уже на фоне погибшей подруги. Парень не останавливает трансляцию, даже когда в дом заходят врачи скорой помощи и полиция.

"По предварительным данным, 2 декабря утром бригадой скорой помощи констатирована смерть девушки, на теле которой видимых признаков насильственной смерть не обнаружено. Проводятся неотложные проверочные мероприятия, в ходе которых также будет проверена информация СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека, в доме которого обнаружено тело", - сообщила Ольга Врадий.

На допросе Решетников все отрицал и вину не признал. Говорит, что причиной смерти подруги могли стать наркотики, которые якобы она принимала. Есть данные, что по итогам экспертизы в крови погибшей и правда были обнаружены следы не только алкоголя, но и синтетических стимуляторов. Впрочем, по некоторым источникам, на теле девушки обнаружили гематомы и синяки. Что стало причиной смерти, пока непонятно. Агрессия и жестокость на стримах явление в последнее время частое. Буквально 2 месяца назад столичная полиция возбудила уголовное дело против другого блогера, который в прямом эфире избил девушку.

Блогер ReeFlay известен интернету своими провокационными роликами. Пользователи говорят, что он встречался с погибшей Валентиной. При этом девушка недавно поделилась новостью о своей беременности и даже это продемонстрировала. Сейчас следователи продолжают изучать материалы, в том числе и кадры того ночного стрима. И, возможно, смогут разглядеть на них то, чего обычные зрители не увидели

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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