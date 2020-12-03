Дед Мороз и олень Валерчик удивили посетителей магазина в Сургуте

Праздничный переполох сняли на видео

Праздничный переполох произошел в одном из магазинов Сургута, сообщает "ТВ Центр". За новогодними подарками туда пришёл Дед Мороз со своим оленем. Причём последний в этой паре явно был главным.

На глазах удивлённых покупателей он прошёл в отдел сувениров и ёлочных игрушек. Животное внимательно рассматривало и обнюхивало товары, как будто выбирая лучшие.

- Валерчик, какие тебе нравятся игрушки? Валерчику нравится говорящий щенок!

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