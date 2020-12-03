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Власти расширят льготы по ипотеке для многодетных семей

14:52
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Об этом заявил премьер Михаил Мишустин

Государство в полном объёме выполнило все социальные обязательства за первые три квартала текущего года. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.

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Глава кабмина также отметил, что выросло финансирование национальных проектов. Несмотря на негативный эффект от пандемии, правительству удалось выделить средства на антикризисные меры. Оказывается поддержка пострадавшим отраслям, малым и средним предприятиям. А 25 регионам направят дополнительную помощь - на это потребуется 10 миллиардов рублей. Ещё одной темой заседания стали льготы по ипотеке для многодетных семей, передает "ТВ Центр".

"В счёт погашения жилищного кредита они имеют право получить от государства до 450 тысяч рублей. Этим уже воспользовались 50 тысяч российских семей. Теперь многодетные родители смогут потратить их не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива", - заявил Мишустин.

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