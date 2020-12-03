"Учила не только искусству, но и жизни": в Москве простились с Ириной Антоновой

Траурная церемония прошла в закрытом режиме из-за пандемии

В Москве простились с Ириной Антоновой, президентом Пушкинского музея, в котором она прослужила всю жизнь. Траурная церемония прошла в закрытом режиме из-за пандемии. Проститься смогли только родные, коллеги, ученики, передает "ТВ Центр".

Сегодняшний Пушкинский музей без Ирины Антоновой немыслим. Именно благодаря ее знаниям, вниманию к каждой детали, к каждому проекту и, конечно, безупречному вкусу музей занял знаковое место среди мировых собраний. Ещё в советское время Антоновой первой удалось привезти в Москву шедевры западного искусства, которые до этого никогда не приезжали в столицу. Она часто рисковала и выставляла художников, которых официальная власть не жаловала. До последнего дня Ирина Александровна самой своей жизнью доказывала, что искусство - это не средство, а великая ценность.

"Она понимала на каждом этапе своей жизни, истории страны, а это были очень разные этапы, она понимала задачу, то есть она всегда стояла и была на уровне задач времени. Главное, что характеризует Ирину Александровну как личность - это то, что она была личностью", - заявила главный научный сотрудник Пушкинского музея Виктория Маркова.

"Видеть нас правильно научила вот эта великая женщина. Она меня лично научила, мы с ней были в очень дружеских отношениях. Учила не только искусству, учила жить. Она была очень целеустремленным человеком, она очень умела добиваться того, чего она хотела, и делала это элегантно, очень обаятельно, с шармом, и очень многого достигла", - сказал народный артист России Евгений Миронов.

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