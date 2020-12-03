ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Учила не только искусству, но и жизни": в Москве простились с Ириной Антоновой

14:57
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Траурная церемония прошла в закрытом режиме из-за пандемии

В Москве простились с Ириной Антоновой, президентом Пушкинского музея, в котором она прослужила всю жизнь. Траурная церемония прошла в закрытом режиме из-за пандемии. Проститься смогли только родные, коллеги, ученики, передает "ТВ Центр".

В Москве прощаются с Ириной Антоновой
"Уникальный человек": коллеги и друзья вспоминают Ирину Антонову
"Очень хорошо ее знал": Путин выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой

Сегодняшний Пушкинский музей без Ирины Антоновой немыслим. Именно благодаря ее знаниям, вниманию к каждой детали, к каждому проекту и, конечно, безупречному вкусу музей занял знаковое место среди мировых собраний. Ещё в советское время Антоновой первой удалось привезти в Москву шедевры западного искусства, которые до этого никогда не приезжали в столицу. Она часто рисковала и выставляла художников, которых официальная власть не жаловала. До последнего дня Ирина Александровна самой своей жизнью доказывала, что искусство - это не средство, а великая ценность.

"Она понимала на каждом этапе своей жизни, истории страны, а это были очень разные этапы, она понимала задачу, то есть она всегда стояла и была на уровне задач времени. Главное, что характеризует Ирину Александровну как личность - это то, что она была личностью", - заявила главный научный сотрудник Пушкинского музея Виктория Маркова.

"Видеть нас правильно научила вот эта великая женщина. Она меня лично научила, мы с ней были в очень дружеских отношениях. Учила не только искусству, учила жить. Она была очень целеустремленным человеком,  она очень умела добиваться того, чего она хотела, и делала это элегантно, очень обаятельно, с шармом, и очень многого достигла", - сказал народный артист России Евгений Миронов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ирина Антонова
Ирина Антонова
Церемония прощания с Ириной Антоновой
Церемония прощания с Ириной Антоновой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.