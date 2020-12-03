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Пожар в коллекторе оставил без света больше 5 тысяч москвичей

15:05
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Последствия устраняются

В столице выясняют причины пожара на Ленинградском проспекте. Загорелись кабели в коллекторе. Причем сразу приступить к тушению пожарные не смогли. Более того, пришлось отключать от электричества соседние дома.

Облако черного дыма над Ленинградским проспектом стояло несколько часов. Этот пожар снимали и очевидцы, и проезжающие мимо автовладельцы. Возгорание произошло на глубине трех метров.  Пожарные прибыли на место через 8 минут после вызова. Но справиться с огнем оказалось не просто. Горел кабельный коллектор, а в нем три десятка проложенных коммуникаций. Это  кабели связи, трубопроводы горячей и холодной воды. Из-за высокого напряжения сначала было невозможно даже подобраться к источнику возгорания.

"Учитывая то, что достаточно узкое пространство в этом коллекторе и большое задымление, первоначально было принято решение провести выдувание дыма из коллектора и только после этого пожарные приступили к тушению пожара", - сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

На месте пожара развернули оперативный штаб. Сюда же  прибыли энергетики и службы, которые следят за обслуживанием сетей. Решали, как справиться с огнем в месте, где завязано столько коммуникаций.  Пришлось  обесточить 13 соседних домов, это больше пяти тысяч человек, пишет РИА Новости.

К обесточенным домам подвели резервные источники света. Уже ближе к ночи подачу электроэнергии возобновили. Пять часов понадобилось пожарным, чтобы справиться со сложным возгоранием. Огонь заливали пеной. Причиной стало короткое замыкание на силовом кабеле. Сейчас городские службы устанавливают, на чьем балансе он находился и какая организация обслуживала сети. Инженеры уже начали восстанавливать сгоревшие в огне провода. На это уйдет, как минимум, несколько дней. В результате пожара никто не пострадал.

Елена Сахно, Павел Винокуров, Кирилл Леглер, "ТВ Центр".

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Пожар в коллекторе
Пожар в коллекторе
ГН Пожар в коллекторе оставил без света больше 5 тысяч москвичей
ГН Пожар в коллекторе оставил без света больше 5 тысяч москвичей
Пожар в коллекторе
Пожар в коллекторе
Пожар в коллекторе
Пожар в коллекторе
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Сотрудники ДПС на месте пожара
Сотрудники ДПС на месте пожара
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