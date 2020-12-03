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В Подмосковье протестировали дорожную лабораторию "Эскандор"

15:10
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Полноценно система заработает на российских дорогах весной

Качество трассы оценит искусственный интеллект. В Подмосковье протестировали инновационную мобильную  лабораторию. Она считывает всю информацию о состоянии дорожного покрытия, причём фиксирует даже то, что человеческому глазу недоступно. Полноценно система заработает на российских дорогах, разумеется, только весной.

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Этот огромный автопоезд прекрасно вписывается в антураж придорожной стоянки в Подмосковье и будет не отличим в ряду фур. Но внутри огромного прицепа - терабайты памяти о состоянии российских дорог. Ведь "Эскандор" – это новая уникальная лаборатория.

"Традиционно прочность меряется установками, которым необходима остановка каждые 200 метров. В передвижной универсальной лаборатории "Эскандор" реализовано шесть измерительных систем. Одна из них является наиболее уникальной. Впервые сделана в России. В мире всего две компании реализуют такую функцию – измерение прочности дорожного покрытия в движении", - сообщил гендиректор компании-производителя Евгений Кошель.

В начале осени лаборатория успешно прошла испытания на скорости 60 километров в час. Но заявленные характеристики автопоезда значительно выше. Лаборатория измеряет данные на скорости до 80 километров в час. Она не создает помех другим водителям в потоке. В день машина может инспектировать 400 километров дорог.

Георадиолокационная система лаборатории составляет 3D-модель всей дорожной инфраструктуры. Датчики в нижней части автопоезда измеряют прочность, осадку, форму чаши прогиба и величину колеи дороги с точностью до миллиметра. Лазерное око способно увидеть дефекты не только верхнего слоя асфальта.

"С помощью этих данных мы можем дать рекомендации по типу ремонта. Например, если разрушено основание у дороги, то заменять верхний слой бесполезно. То есть нужно проводить капремонт или реконструкцию. Или если дорога отремонтирована или только что сделана, это оценивается для контроля, насколько качественно она сделана", - заявил гендиректор Российского дорожного научно-исследовательского института Алексей Варятченко.

Из-за внушительных  габаритов автопоезд можно использовать только за пределами городов. Чтобы делать ревизию всех дорог, раз в четыре года понадобится всего пять таких лабораторий. В России 700 тысяч километров трасс будут проверять "Эскандоры". Экипажи уже готовятся к длительным командировкам.

"Кабина оборудована специальным ноутбуком и двумя спальными местами. Так что "Эскандор" может спокойно уехать в автономку хоть на 20 дней, хоть на месяц", - уверен инженер-разработчик программного обеспечения лаборатории Павел Молчанов.

За день лаборатория снимает несколько терабайтов данных, которые затем попадают в общую базу. Искусственный интеллект присвоит дороге оценку. В результате каждый россиянин сможет получить информацию о любой  дороге. А специальные службы - получить рекомендации о необходимом ремонте.

Иван Колесников, Константин Спепанов-Молодов, Кирилл Григорьев. "ТВ Центр".

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