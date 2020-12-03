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Московские школьники приняли участие в акции по сбору макулатуры

15:11
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Самые активные участники получат памятные подарки и грамоты

Московские школы присоединились к необычному соревнованию по сбору макулатуры. Акция проходит в рамках национального проекта "Экология", передает "ТВ Центр".

Сегодня ученики начальных классов вместе со взрослыми принесли первую партию собранной бумажной продукции. После чего старые газеты, журналы и тетради доставили на специальный завод. Там макулатуру отсортировали  и отдали на переработку. Соревнование продлится всю неделю. Самые активные участники получат памятные подарки и грамоты.

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Макулатура
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Переработка макулатуры
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Переработка макулатуры
Переработка макулатуры
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