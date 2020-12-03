Алибасов попал в больницу из-за передозировки "Виагры"

У продюсера резко упало давление

Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник, врачи диагностировали у него очень низкое давление. Предполагается, что причиной ухудшения самочувствия продюсера могла стать передозировка "Виагры".

Директор 73-летнего Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что в настоящее время врачи пытаются установить, чем вызвано пониженное давление.

"Бари Каримовичу вечером стало плохо. Прибывшие врачи скорой диагностировали экстремально низкое давление. В настоящее время Алибасов находится в одной из московских клиник. Медики проводят все необходимые обследования, чтобы установить причину резкого ухудшения здоровья", - сообщил Горжанкин.

Он добавил, что дома у продюсера были найдены несколько пустых упаковок "Виагры". Отмечается, что передозировка препаратами для повышения потенции приводит к схожим симптомам, что и диагностировали у Алибасова, передает РЕН ТВ.

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