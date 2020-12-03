На Норильск обрушилась "черная пурга"

Объявлено штормовое предупреждение

Норильск - во власти стихии. После сильного снегопада, который продолжался несколько дней, на город обрушилась "черная пурга".

На улицах появились сугробы в человеческий рост. Ситуацию осложняет шквалистый ветер - его порывы достигают 30 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение. Из-за погодных условий ограничивают движение транспорта. Закрывают трассы. Нарушено авиасообщение.

Спасатели и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, передает "ТВ Центр". Круглосуточно расчищают улицы, дороги и дворы - за последние дни из города вывезли сотни тысяч тонн снега.

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