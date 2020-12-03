Россиянам предсказали рост доходов в 2021 году

Правда, незначительный

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова прогнозирует, что в 2021 году уровень реальных располагаемых денежных доходов россиян увеличится всего на 2%. Это при том, что по итогам нынешнего года данный показатель упадет на 5% из-за пандемического кризиса, говорит специалист.

По мнению Орловой, в следующем году безработица в России может сохраниться на уровне 6%. Снизить его мешают "эффект технологического сдвига, который сокращает спрос на труд", и последствия высокой рождаемости в 2000 году. В наступающем году работа понадобится многим молодым людям, которые только начинают свой карьерный путь, передает РБК.

Отметим, что прогноз Альфа-банка более пессимистичен, чем прогноз Минэкономразвития. По расчетам ведомства, в 2020 году реальные доходы россиян упадут на 3%, а в следующем году вырастут на 3%. После этого Минэкономразвития предсказывает рост доходов на 2,4-2,5%.

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