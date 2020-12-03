Власти Москвы не будут вводить новые ограничения в новогодние праздники

Действующих мер достаточно

В правительстве Москвы не намерены вводить дополнительные ограничения в общественных местах на время новогодних праздников. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

Чиновник отметил, что власти считают достаточными уже имеющиеся меры профилактики коронавируса. По его словам, новых ограничений не будет, если не начнется резкий рост числа заболевших.

"На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно, и такой вопрос мы сейчас пока не рассматриваем. Надеемся, что при соблюдении существующих ограничений мы не выйдем на рост заболеваемости, рост заполняемости нашего коечного фонда, и дополнительных ограничений вводить не придется", - заявил он.

Ранее в Санкт-Петербурге власти велели закрыть все рестораны с 30 декабря по 3 января, а также приостановить работу музеев и театров до 10 января.

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