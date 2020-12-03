Власти Москвы назвали сроки снятия коронавирусных ограничений

Жители столицы не скоро вернутся к привычной жизни

Правительство Москвы планирует отказаться от большей части коронавирусных ограничений к середине следующего года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

По его словам, к этому же времени в столице начнется период восстановления экономических показателей, передает Россия24.

"Мы рассчитываем, что к плановому, динамичному восстановлению экономика перейдет где-то с середины следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большинство действующих на сегодняшний день ограничений", - заявил Ефимов.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс и студентов вернули на дистанционное обучение.

Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также в ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей с 23.00 до 6.00. Доставка готовых блюд и торговля на вынос могут работать круглосуточно. Организациям, которые обслуживают граждан, рекомендовано использовать систему чекин для посетителей и работников.

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