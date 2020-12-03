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Тихановская объявила о готовности возглавить Белоруссию

15:19
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Лидер оппозиции всегда отказывалась от президентского кресла

Светлана Тихановская, возглавившая белорусскую оппозицию, заявила, что готова стать лидером страны до проведения новых президентских выборов. При этом ранее она не раз отмечала, что не видит себя в качестве президента.
Тихановская отказалась считать себя президентом Белоруссии

По словам Тихановской, ее команда уже подготовила проект конституционной реформы. "Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период", - сказала она.

Лидер оппозиции подчеркнула, что главная ее цель – это "объединение лучших экспертов и демократических сил, чтобы "Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками", передает РИА Новости.

"Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко", - добавила Тихановская.

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