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Путин рассказал, как покорить любые вершины

15:13
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Нельзя сдаваться

Владимир Путин озвучил условие, при котором можно покорить любые вершины. Для этого нельзя никогда сдаваться, сказал президент России во время встречи с общественными организациями людей с ограниченными возможностями.

Путин отметил, что одна из ключевых задач государства – создать возможности для самореализации граждан, передает РИА Новости. Президент заявил, что отношение к людям с ограниченными возможностями - показатель зрелости общества.

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