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ВОЗ предложила выдавать вакцинированным от COVID-19 электронные сертификаты

15:27
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Документ понадобится для заграничных поездок

"Паспорта иммунитета" переболевшим COVID-19 гражданам выдавать не стоит, считают во Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ выступила с предложением внедрить электронные удостоверения о вакцинации от коронавируса. Они понадобятся при зарубежных поездках.
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"Мы тщательно исследуем возможность использования технологий для реагирования на пандемию COVID-19. Это касается и сотрудничества со странами-членами ВОЗ в области внедрения электронных свидетельств о вакцинации", - заявил эксперт Европейского регионального бюро организации Сиддхартха Санкар Датта.

Первая в мире вакцина от коронавируса под названием "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа. По данным ВОЗ, в мире сейчас существует около 170 проектов по разработке вакцин от COVID-19.

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