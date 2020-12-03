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"Не должна идти впереди мужа": Стас Михайлов о женщинах

15:58
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Музыкант поделился личным опытом

Популярный российский певец Стас Михайлов признался, что свои песни посвящает жене Инне. Артист рассказал, какой должна быть женщина, чтобы в честь нее хотелось написать музыку.

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"Женщина не должна идти впереди мужа. Мужчина не может быть социально слабее женщины, я бы так не выжил. Мужчина должен быть опорой и защитой семьи. Женщина — это весь быт и красота, все, что окружает мужчину", - объяснил Михайлов.

Он отметил, что женщина не должна стремиться изменить мужчину или запрещать ему что-то. Впрочем, музыкант уверен, что эти же правила касаются и отношения мужчины к женщине.

Музыкант добавил, что семейное счастье заключается в доверии. Даже в идеальной семье люди могут ругаться, но, если они стараются больше отдавать любви, чем брать, отношения будут крепкими, уверен Михайлов.

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