Мама Самойловой запрыгала от счастья при виде подарков

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Модель и блогер Оксана Самойлова поздравила свою маму с 50-летием. Она подарила Евгении Николаевне смартфон и рюкзак, в котором лежал какой-то секретный презент.

Мама Самойловой решила широко отметить свой день рождения. Праздничное мероприятие пройдет не дома. Среди приглашенных будут отнюдь не только родные.

Самойлова выложила в Instagram видео, где она вместе с дочками приходит к Евгении Николаевне, которая остановилась в гостиничном номере. Девочки дарят бабушке подарки. В одной коробке именинница обнаружила смартфон, а в другой - рюкзак.

Все подарки привели маму Самойловой в восторг. Она закричала от радости и бросилась целовать внучек и дочь. Но самые сильные эмоции у нее возникли при виде содержимого рюкзака. "Ооо! Какой рюкзак! Какой кошмар!" - произнесла женщина, после чего запрыгала от счастья.

"В рюкзаке еще подарок, но мы не покажем", - написала Оксана Самойлова.

Напомним, что Оксана Самойлова часто радует свою маму. В этом году, например, она брала ее с собой сначала в Турцию, в потом на Мальдивы.

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