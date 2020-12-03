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Родственники больных COVID-19 пошли на штурм больницы в Одессе

15:52
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Поводом стали шокирующие кадры в соцсетях

Нацгвардия Украины оцепила больницу в Одессе, которую пытались взять штурмом родственники пациентов. Поводом для беспорядков стали шокирующие фотографии, опубликованные в соцсетях волонтерами.
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По данным очевидцев, в клинике не хватает врачей и младшего персонала, пациенты умирают в общих палатах, не получив кислорода. Тела умерших по несколько часов лежат рядом с живыми. Эту информацию позже подтвердили сотрудники медучреждения, сообщив, что острее всего ощущается нехватка реаниматологов.

Родственники больных коронавирусом собрались у больницы, чтобы повидать своих близких и передать им необходимые медикаменты. Их не пропустили, и толпа пошла на штурм. Врачам пришлось звать на помощь Нацгвардию. Заведующий медицинской частью написала заявление об увольнении, сообщает УНИАН.

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