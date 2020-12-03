Потасовку на заседании парламента Молдавии сняли на видео

Депутаты заблокировали трибуну парламента

Депутаты устроили потасовку на заседании парламента Молдавии. Видео инцидента, который едва не перерос в драку, опубликовал на своей странице в Facebook депутат Раду Мариан.

В четверг оппозиция – представители партий "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформа Достоинство и правда" (DA) – не пустили министра финансов Сергея Пушкуцу к трибуне, когда тот попытался представить проект бюджетно-налоговой политики.

Депутаты потребовали исключить из повестки дня законопроекты, предложенные Партией социалистов (парламентское большинство, ПСРМ). В частности, проект о переходе Службы информации и безопасности из подчинения президента под контроль парламента.

На заседании был объявлен перерыв, однако это не успокоило депутатов от оппозиции. Они продолжили свистеть и выкрикивать требования.

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