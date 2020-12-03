Депутат Мосгордумы Киселева: бюджет столицы 2021 года ориентирован на социальную сферу

В Москве продолжат строить новые учреждений соцсферы

В следующем году 56% всех расходов бюджета Москвы будут направлены на социальную сферу, сообщила депутат Московской городской думы Мария Киселева.

По словам парламентария, речь идет не только о выплате пенсий и пособий, но и о строительстве инфраструктуры. Так, возведение спортивных объектов продолжится, несмотря на пандемию коронавируса.

"Интерес горожан к здоровому образу жизни растет, и сейчас самое время инвестировать в здоровье", - приводит АГН "Москва" слова Киселевой.

По словам депутата, в 2021 году в столице продолжат строить новые учреждения соцсферы, среди которых школы, детсады, поликлиники, а также объекты культуры, спорта и соцзащиты населения. На эти цели заложено более 95 миллиардов рублей.

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