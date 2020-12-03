Норильск приходит в себя после нового удара стихии

Для расчистки на улицы выведена вся имеющаяся коммунальная техника

Вслед за снегопадом, который не утихал несколько дней подряд, на Норильск обрушилась сильная метель, которую местные называют "чёрной пургой". В разгар непогоды бушевал ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду, но сейчас он начал ослабевать. Месячная норма осадков уже превышена в два раза. Сугробы с человеческий рост вырастают за считанные минуты. Местами даже приходится ограничивать движение на дорогах.

Из-за "черной пурги" отменили занятия в школах. Порывы ветра достигают 40 метров в секунду. Видимость снижается до нескольких сотен и даже десятков метров, передает "ТВ Центр".

Аэропорт работает по фактической погоде. Рейсы переносят. Пассажиров у трапа чуть не уносит ветром. Снежный циклон, который накрыл Норильск почти неделю назад, даже не думает отступать.

За считанные дни на город и окрестности обрушилась сразу двухмесячная норма осадков. Из-за снежных заносов автомобильную дорогу краевого значения Норильск-Дудинка перекрывали уже 9 раз.

Коммунальщики Норильска работают круглосуточно. В первую очередь от снега очищают подъезды к социально значимым объектам и автобусные маршруты. Власти просят отказаться от поездок на личных автомобилях, пересесть на общественный транспорт, а лучше и вовсе оставаться дома. На улицах работает вся имеющаяся в распоряжении тяжелая техника, но не везде ей удается проехать.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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