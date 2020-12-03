ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Норильск приходит в себя после нового удара стихии

17:58
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Для расчистки на улицы выведена вся имеющаяся коммунальная техника

Вслед за снегопадом, который не утихал несколько дней подряд, на Норильск обрушилась сильная метель, которую местные называют "чёрной пургой". В разгар непогоды бушевал ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду, но сейчас он начал ослабевать. Месячная норма осадков уже превышена в два раза. Сугробы с человеческий рост вырастают за считанные минуты. Местами даже приходится ограничивать движение на дорогах.

Из-за "черной пурги" отменили занятия в школах. Порывы ветра достигают 40 метров в секунду. Видимость снижается до нескольких сотен и даже десятков метров, передает "ТВ Центр".

Аэропорт работает по фактической погоде. Рейсы переносят. Пассажиров у трапа чуть не уносит ветром. Снежный циклон, который накрыл Норильск почти неделю назад, даже не думает отступать.

За считанные дни на город и окрестности обрушилась сразу двухмесячная норма осадков. Из-за снежных заносов автомобильную дорогу краевого значения Норильск-Дудинка перекрывали уже 9 раз.

Коммунальщики Норильска работают круглосуточно. В первую очередь от снега очищают подъезды к социально значимым объектам и автобусные маршруты. Власти просят отказаться от поездок на личных автомобилях, пересесть на общественный транспорт, а лучше и вовсе оставаться дома. На улицах работает вся имеющаяся в распоряжении тяжелая техника, но не везде ей удается проехать.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Последствия сильного снегопада в Норильске
Последствия сильного снегопада в Норильске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.