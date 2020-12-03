Появилось видео старта ракеты "Союз-2.1б" со спутниками "Гoнец-М"

Запуск прошел в штатном режиме

В четверг на космодроме "Плесецк" в Архангельской области успешно произведен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", передает "ТВ Центр".

На орбиту выведен блок космических аппаратов, в том числе элементы системы коммерческой спутниковой связи "Гонец-М". А также разработанная в интересах Министерства обороны служебная платформа наноразмерного космического аппарата "Эра-1". Этот проект направлен на разработку микроприборов ориентации и навигации.

Все этапы запуска прошли в штатном режиме, космические аппараты выведены на расчетные орбиты. Специалисты центра контроля космического пространства ВКС внесли в каталог информацию о новых искусственных спутниках Земли.

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