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Появилось видео старта ракеты "Союз-2.1б" со спутниками "Гoнец-М"

18:00
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Запуск прошел в штатном режиме

В четверг на космодроме "Плесецк" в Архангельской области успешно произведен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", передает "ТВ Центр".

На орбиту выведен блок космических аппаратов, в том числе элементы системы коммерческой спутниковой связи "Гонец-М". А также разработанная в интересах Министерства обороны служебная платформа наноразмерного космического аппарата "Эра-1". Этот проект направлен на разработку микроприборов ориентации и навигации.

Все этапы запуска прошли в штатном режиме, космические аппараты выведены на расчетные орбиты. Специалисты центра контроля космического пространства ВКС внесли в каталог информацию о новых искусственных спутниках Земли.

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Запуск ракеты "Союз" с космодроме "Плесецк"
Запуск ракеты "Союз" с космодроме "Плесецк"
Ракета "Союз" на космодроме "Плесецк"
Ракета "Союз" на космодроме "Плесецк"
Ракета "Союз" на космодроме "Плесецк"
Ракета "Союз" на космодроме "Плесецк"
Космодром "Плесецк"
Космодром "Плесецк"
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