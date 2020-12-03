В российской армии продолжается массовая вакцинация от коронавируса

Прививка - дело добровольное

В пятницу в Москве открывается электронная запись на прививку от коронавируса для работников сферы образования, здравоохранения и социальных служб. Массовая вакцинация уже идёт в вооружённых силах.

Когда самолет Минобороны выруливает на стоянку в Североморске, ценный груз уже ждет скорая. Контейнеры с вакциной "Спутник V" грузят в машину и отправляют на хранение. В специальные морозильники, передает "ТВ Центр".

"Размораживается непосредственно перед применением. Хранится в морозильнике, который поддерживает температуру до минус 40, в данный момент температуру мы имеем минус 27, и на различных полках хранится в заводской упаковке вакцина, на отдельной полке хранится второй компонент вакцины", - рассказал заместитель начальника Североморского военно-морского клинического госпиталя по медицинскому снабжению Аршак Игитханян.

Размораживают препарат при комнатной температуре не более получаса. В это время проводят осмотр личного состава перед вакцинацией. Не должно быть признаков простуды или хронических заболеваний. Первым на флоте прививку получает экипаж фрегата "Адмирал Касатонов".

"На Северный флот поступило 800 доз двухкомпонентной вакцины против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время спланировано проведение вакцинации личного состава кораблей и частей, убывающих в дальнюю морскую зону. Вакцина двухкомпонентная, вводится с промежутком в 21 день", - рассказал начальник лечебно-профилактического отделения медслужбы Северного флота Николай Бурцев.

Чувство долга, как и вакцинация, дело добровольное. Что в армии, что среди гражданского населения. Первые в списке - врачи и учителя, но совсем скоро все желающие смогут сделать укол. В Санкт-Петербурге пока прививочных пункта только два, там вакцинируют медработников. Именно для них предназначена очередная партия "Спутник V", доставленная в северную столицу, 1600 доз. Это крайне своевременно - эпидобстановка в городе напряженная. Отсюда и новые ограничения: закрываются аквапарки и океанариумы, катки в торговых центрах. Кинотеатры пока работают, но заполнять залы разрешено лишь на четверть. А вот рестораны принимать посетителей полностью прекратят с 30 декабря. В Хакасии же, наоборот, всерьез подумывают смягчить режим - в частности, продлить на час время работы общепита - до 11 вечера. В республике ситуация медленно выравнивается - и большая заслуга в этом военных медиков.

В мобильный госпиталь Центрального округа больных ковидом привозят на долечивание со всей республики. Реабилитация обычно занимает около недели. Для этого есть и опыт - все врачи и медсестры уже успешно работали с пациентами, переболевшими ковидом - и оборудование, и лекарства.

Здесь же развернута и лаборатория для проведения ПЦР-тестов. Выписано уже более сотни пациентов - у каждого анализ биоматериала на наличие вируса показал отрицательный результат.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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