Франция выслала десятки радикально настроенных иностранцев

С чем это связано?

Власти Франции депортировали почти 70 радикально настроенных иностранцев. Ещё около 50 будут высланы из страны в ближайшее время. Полиция готовится проверить десятки мечетей, в которых могут распространять экстремистские идеи и антигосударственную пропаганду. На такие жёсткие меры пришлось пойти после серии терактов и конфликтов на религиозной почве. Так, накануне в одном из пригородов Парижа неизвестные осквернили мечеть.

Окна вдребезги. Двери снесены с петель. На кадрах - вход в главную мечеть городка Бретиньи-сюр-Орж неподалеку от Парижа. Рано утром двое неизвестных протаранили вход в здание. А потом, ворвавшись внутрь, распылили огнетушитель. Осквернив в том числе и молельную комнату. Местные власти уже осудили акт вандализма.

Тем более тревожно, что подобная агрессия не просто чье-то хулиганство. Это результат растущего в обществе напряжения после целой серии атак радикальных исламистов во Франции и в Европе. В октябре ученик обезглавил школьного преподавателя за то, что тот показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Через две недели нелегальный мигрант из Туниса ворвался в Собор Нотр-Дам в Ницце и зарезал трёх человек. Еще несколько подобных атак были предотвращены в разных городах республики.

Эммануэль Макрон лично объявил об усилении борьбы с радикалами, намерен обязать мусульман подписывать кодекс республиканских ценностей. А по указу министра внутренних дел страны началась масштабная проверка мечетей.

Что уже вызвало протесты у ряда мусульманских общественных организаций. Но и их тоже ждет проверка. Более того, Париж разработал общеевропейский план борьбы с терроризмом, одной из главных мер в котором должно стать усиление безопасности на границах Шенгенского пространства. Ей займется специально созданный Совет по внутренней безопасности, в который войдут министры внутренних дел ЕС.

Более того, тех, кто недостаточно защищает границы, Париж, по данным СМИ, предлагает наказывать. А потом и вовсе исключать из Шенгенской зоны. Как на эту идею отреагируют соседи по ЕС, пока неясно. Долгие годы единая Европа не могла договориться по такому существенному вопросу. И тут, говорят эксперты, вряд ли стоит ждать решительных действий.

"Очень много говорится о координации, очень много говорится о том, что необходимо делиться разведывательной информацией. Но вот четкого понимания того, что все едины в борьбе с терроризмом или, как говорил наш президент, давайте создадим международный фронт против международного терроризма, на сегодняшний день есть только желание приступить к этой работе", - рассуждает Андрей Кошкин.

Вот и нынешняя правительственная кампания во Франции может быть частью политической игры. В 2022-м в стране выборы президента и Эммануэль Макрон прекрасно понимает, каких слов ждут от него избиратели. С делами будет гораздо сложнее. Министерство внутренних дел республики уже не раз признавало: в ближайшее время риск новых террористических атак и подобных нападений на мечети будет оставаться на крайне высоком уровне.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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