ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Оппозиция Армении выдвинула кандидата на пост премьера

18:10
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Это Вазген Манукян

Оппозиционные партии Армении приняли решение объединиться и сформировать "Совет спасения родины", который будет готовить страну к внеочередным парламентским выборам, сообщает "ТВ Центр".

Одна из целей - добиваться отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна. При этом единым кандидатом от оппозиции станет бывший глава правительства Вазген Манукян. Если эта рокировка состоится, "Совет спасения" не будет добиваться денонсации трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В Армении подписание этого документа восприняли крайне болезненно, прошли многочисленные акции протеста, в том числе с требованием отставки премьера. По мнению лидеров "Совета Спасения родины", нынешняя власть не способна преодолеть углубляющийся политический и социально-экономический кризис. Должно быть сформировано переходное антикризисное правительство, которое проведет послевоенное оздоровление страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Митинг в Армении
Митинг в Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.