Оппозиция Армении выдвинула кандидата на пост премьера

Это Вазген Манукян

Оппозиционные партии Армении приняли решение объединиться и сформировать "Совет спасения родины", который будет готовить страну к внеочередным парламентским выборам, сообщает "ТВ Центр".

Одна из целей - добиваться отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна. При этом единым кандидатом от оппозиции станет бывший глава правительства Вазген Манукян. Если эта рокировка состоится, "Совет спасения" не будет добиваться денонсации трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В Армении подписание этого документа восприняли крайне болезненно, прошли многочисленные акции протеста, в том числе с требованием отставки премьера. По мнению лидеров "Совета Спасения родины", нынешняя власть не способна преодолеть углубляющийся политический и социально-экономический кризис. Должно быть сформировано переходное антикризисное правительство, которое проведет послевоенное оздоровление страны.

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