В Киеве нашли причину превосходства российской армии над ВСУ

Все дело в техническом обеспечении

Вооруженные силы Украины до сих пор не получили автоматизированных систем управления – тогда как в российской армии они давно есть. При этом финансирование на разработку АСУ для украинской армии выделяется, но результатов так и не видно.

АСУ позволяют отслеживать аспекты боя в реальном времени, быстро отдавать приказы от высшего командования к подразделениям с помощью радиосигналов и пакетных данных. Системы также дают возможность оперативно принимать тактические решения: управлять войсками и вооружением, включая разведывательные и атакующие беспилотники.

"Армия России получила 40 комплектов АСУ бригадного уровня — теперь они есть на вооружении и тех подразделений, что дислоцируются возле границы с Украиной", - цитирует интервью директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згуреца РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Эксперт подчеркивает, что таких систем нет ни в одном подразделении ВСУ. В то же время, по данным главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, финансирование работ по автоматизации боевых подразделений идет несколько лет, потрачено 700 миллионов гривен. А месяц назад комиссия Генштаба приняла очередной этап работ по АСУ. Однако в итоге армия получила компьютер, стол и стул – и никакого программного обеспечения.

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