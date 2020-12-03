Путин поручил создать условия для приема на работу инвалидов.

Число работающих людей с ограниченными возможностями сократилось на 900 тысяч

Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о создании условий для работы инвалидов. Президент России убежден, что пользы от роста числа работающих людей с ограниченными возможностями будет больше, чем расходы федерального бюджета на эти цели.

Глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой продумать финансовую составляющую этого вопроса. Путин подчеркнул, что для людей с ограничениями по здоровью обоснованно делать определенные исключения.

Голикова, в свою очередь, отметила, что вопрос ранее уже рассматривался в правительстве – но всплыли определенные финансовые ограничения со стороныМинфина. Если президент даст поручение, то кабмин вернется к этой проблеме, сказала вице-премьер.

"Да, надо вернуться к этому. Потому что это, честно говоря, не такие уж большие деньги для бюджета, надо включать людей в трудовую деятельность. Здесь нарастающим итогом будет больше позитива, чем каких-то расходов федерального бюджета. Сформулируйте еще раз это предложение", - сказал Путин.

Тема обсуждалась во время общения главы государства с представителями общественных организаций инвалидов. Один из участников сообщил президенту, что с 2016 года количество работников с ограничениями по здоровью сократилось на 900 тысяч. Сейчас работу имеют лишь около 28% инвалидов, передает "Интерфакс".

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