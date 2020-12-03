ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил создать условия для приема на работу инвалидов.

17:03
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Число работающих людей с ограниченными возможностями сократилось на 900 тысяч

Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о создании условий для работы инвалидов. Президент России убежден, что пользы от роста числа работающих людей с ограниченными возможностями будет больше, чем расходы федерального бюджета на эти цели.
Путин потребовал следить за нуждами инвалидов

Глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой продумать финансовую составляющую этого вопроса. Путин подчеркнул, что для людей с ограничениями по здоровью обоснованно делать определенные исключения.

Голикова, в свою очередь, отметила, что вопрос ранее уже рассматривался в правительстве – но всплыли определенные финансовые ограничения со стороныМинфина. Если президент даст поручение, то кабмин вернется к этой проблеме, сказала вице-премьер.

"Да, надо вернуться к этому. Потому что это, честно говоря, не такие уж большие деньги для бюджета, надо включать людей в трудовую деятельность. Здесь нарастающим итогом будет больше позитива, чем каких-то расходов федерального бюджета. Сформулируйте еще раз это предложение", - сказал Путин.

Тема обсуждалась во время общения главы государства с представителями общественных организаций инвалидов. Один из участников сообщил президенту, что с 2016 года количество работников с ограничениями по здоровью сократилось на 900 тысяч. Сейчас работу имеют лишь около 28% инвалидов, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.