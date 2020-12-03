Москвичей предупредили о "марсианских" морозах

Погода солнечная, с критическим дефицитом осадков

Жителям столичного региона в ближайшие дни придется приспосабливаться к сибирским морозам. Снега ждать не приходится, температура воздуха - до минус 14: погоду устанавливает антициклон. Гость из Сибири доберется до столицы к вечеру пятницы, 4 декабря.

"Температура будет с каждым днем падать, и на следующей неделе температура упадет ночью до минус 9-14, днем минус 3-8. Впереди нас ждет преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами "марсианская" погода"", — сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Морозы наберут силу 6 декабря. Но к следующим выходным, успокоила главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова, температура воздуха немного повысится. Влияние антициклона ослабеет, возможен небольшой снежок.

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