Мишустин призвал губернаторов лично контролировать массовую вакцинацию

За качество вакцины отвечают производители

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал вакцинацию от коронавируса решающим этапом в борьбе с пандемией. На встрече с производителями вакцин от COVID-19 председатель правительства призвал их контролировать качество препарата и эффективно организовать весь процесс.

"Еще раз подчеркну, весь процесс должен быть организован максимально эффективно. Это, я считаю, решающий этап в борьбе с коронавирусом", - заявил Мишустин.

По словам премьера, от того, насколько хорошо удастся пройти этот этап, зависят сроки возвращения населения к нормальной, обычной жизни. Тем скорее люди смогут без опасений общаться с родными и близкими, отметил Мишустин.

Обратился глава кабмина и к губернаторам российских регионов. Премьер призвал их лично контролировать ход массовой вакцинации, обеспечить удобство и безопасность процесса, передает ТАСС.

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