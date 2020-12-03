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Депутат МГД Русецкая: библиотечное направление требует дополнительного финансирования

17:59
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Текущий ремонт нужно начинать в 49 библиотеках

Депутат Московской городской думы Маргарита Русецкая отметила важность увеличения расходов бюджета на модернизацию библиотек. По ее словам, в городе уже проделана огромная работа в данном направлении, многие библиотеки превратились в библиоцентры.

"Это мультимедийные лаборатории, где есть доступ к огромному количеству ресурсов в сфере литературы, культуры, науки и искусства. И москвичи с благодарностью приняли эти перемены — библиотеки снова наполнились людьми", - отметила парламентарий.

Программа "Московские библиоцентры" стартовала три года назад. Благодаря программе были приведены в порядок более 100 библиотек в разных районах Москвы.

Однако чтобы в следующем году продолжались работы в данном направлении, необходимо заложить дополнительное финансирование. "Текущий ремонт нужно начинать в 49 библиотеках, в 27 зданиях требуется капитальный ремонт", - приводит АГН "Москва" слова Маргариты Русецкой.

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